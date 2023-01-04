Ліцеїстка з Миколаєва отримала грант на навчання у США

Учениця 10-Б класу Миколаївського ліцею №58 Миколаєва Любов Слєсаренко, яка стала навесні 2022 року срібною призеркою Всеукраїнського конкурсу GENIUS Olympiad Ukraine (Олімпіада геніїв України), отримала грант на навчання в коледжі США.

Раніше гімназистка з Корабельного району розробила пристрій для опріснення та очищення води, виборовши з ним срібну медаль на «Олімпіаді геніїв України»

Влітку 2022 року Любов вступила до коледжу міста Бостон The Newman School на програму навчання International Baccalaureate з грантом $120 000 (надходження до американського навчального закладу передбачало складання есе, тест на знання англійської мови та надання портфоліо особистих досягнень).

Як повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради, раніше Любов Слєсаренко кілька років поспіль ставала призером предметних олімпіад в Україні.

А нещодавно дівчина здобула «бронзу» в регіональній олімпіаді Бостона з математики.

Крім того, Любов Слєсаренко здобула срібну медаль на Всеукраїнському конкурсі «Олімпіада геніїв України» з проектом «Опреснювання та очищення води за допомогою багатоступеневого гідрогелевого пристрою на сонячній енергії».

Як йдеться в повідомленні гімназії, «GENIUS Olympiad Ukraine» – перша у світі ліцензійна національна олімпіада геніїв, що є єдиним відбором учасників з України для участі в «GENIUS Olympiad Global» (Олімпіада Генієв), що є найбільшим конкурсом проектів -11 класів, які щорічно проводяться в Сполучених Штатах Америки з 2011 року.

Джерело: Корабелов. інфо