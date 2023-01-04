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У Вінниці розширюється штат одного з провідних підприємств

23:52, 04 січ 2023
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Підприємство GreenCool у Вінниці розширює штат на виробництві холодильного обладнання. А під час війни такі об'яви говорять про те, що економіка, попри все, розвивається і бореться.

На сайті підприємства з’явилися вакансії для електриків, слюсарів з механо-складальних робіт,  менеджера із закупівель,  інженера-технолога машинобудування.

Завод ГРІН КУЛ, який свого часу відкрила у Вінниці компанія “UBC Group” – один із найбільших виробників промислового холодильного обладнання в Європі. Він успішно діє на території одного з вінницьких 3 індустріальних парків.

Розширення потужностей цього підприємства, як написав заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний, надзвичайно важливе не лише для міста чи регіону, а й для всієї України. Бо попри виклики і шалені труднощі, бізнес продовжує працювати, підтримуючи економіку.


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