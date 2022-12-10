В Україні скасовано комісію при знятті готівки в банкоматах

В Україні скасовано комісію на зняття готівки з карток інших банків у банкоматах, — повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан

"Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку", - повідомив Олексій Шабан.

Ідея полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч.

Джерело: НБУ