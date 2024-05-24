Видавництву - субсидії, дітям - сертифікати на книжки

Нехай хтось каже, що це не на часі, бо війна. Але ж, попри війну, діти та молодь чекати не можуть: їм зараз потрібно вчитися, розвиватися та розумнішати, бо вони - наше майбутне. То ж, книжки їм конче потрібні зараз й, звісно, гарною українською.

Верховна рада України прийняла закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Згідно з ним, передбачається введення сертифікатів для українців на придбання книг та надання субсидій для книгарень на оренду приміщень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі.

Ось основні моменти закону:

- книгарні отримають підтримку у вигляді субсидій на оренду приміщень, що сприятиме розвитку культурно-освітнього простору та збільшенню доступності книг для громадян;

- а українці зможуть отримати сертифікати на придбання книг, що стане стимулом для збільшення читацької активності.

Євгенія Кравчук, співавторка законопроєкту, відзначила, що це важливий крок у розвитку українського книговидання. Розблокування видачі сертифікатів та надання субсидій без додаткових витрат з державного бюджету буде сприяти підтримці видавництв та книгарень, необхідних для розвитку книжкової культури в Україні.

Порядок надання субсидій:

- книгарні зобов’язані подати необхідні документи, включаючи належним чином завірені копії, результати розгляду заяв мають бути оголошені протягом 10 днів.

Про книжкові сертифікати:

- громадяни України, які досягли 18-річного віку, а також батьки при народженні дитини матимуть можливість отримати книжкові сертифікати на суму 908 гривень. Ці сертифікати можна буде отримати через мобільний додаток “Дія” та використати протягом одного року.

Джерело: Шо Там