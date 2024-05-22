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Венеціанська комісія розкритикувала грузинський "закон про іноагентів"
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Політика / За кордоном

Венеціанська комісія розкритикувала грузинський "закон про іноагентів"

22:01, 22 травень 2024
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Венеціанська комісія закликала Грузію скасувати закон про іноземних агентів, критикуючи його як перешкоду свободі зібрань, вираження поглядів, конфіденційності та участі громадськості, що призводить до стигматизації та знищення НУО та засобів масової інформації, які отримують іноземне фінансування, що в кінцевому підсумку шкодить відкритим дебатам, плюралізму та демократії.

 Венеціанська комісія закликала владу Грузії скасувати закон про іноагентів у його нинішньому вигляді. У правлячій партії Грузії заявили, що не приймають критику. передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Існуюча редакція закону "Про прозорість іноземного впливу" створює перешкоди для свободи зборів та вираження думок, права на недоторканність приватного життя, права займатися громадськими справами та заборони дискримінації, йдеться у висновку комісії.

Також наголошується:

Закон, який, здавалося б, спрямований на забезпечення прозорості, веде до стигматизації та, зрештою, знищення неурядових організацій та ЗМІ, які отримують навіть невелику частину фінансування з-за кордону;

Існує серйозний ризик, що постраждають організації та ЗМІ, які критикують уряд. "Порятунок" від них негативно вплине на відкриті публічні дебати, плюралізм і демократію;

Законодавство Грузії і так вимагає від НУО та ЗМІ звітувати, зокрема про джерела фінансування. Не було дано переконливого пояснення, чому цього замало забезпечення прозорості. Але якщо це так, влада Грузії могла просто внести корективи до вже існуючих нормативів.

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Венеціанська комісія вказує, що раніше проводила оцінку законодавства "Про іноземних агентів" у російській федерації, Угорщині та Киргизстані, а також питання у Боснії та Герцеговині. Комісія пише, що закон, ініційований у Грузії, містить "багато спільного" із законодавством цих країн;

Комісія висловлює жаль, що закон "був прийнятий відповідно до процедури, яка не залишила місця для справжнього обговорення та консультацій по суті, що стало відкритим ігноруванням стурбованості значної частини суспільства".

У правлячій партії Грузії заявили, що не приймають критику Венеціанської комісії закону "Про прозорість іноземного впливу".

"Висновки комісії пародоксальні. Платформа Венеціанської комісії була використана для упереджених політичних оцінок замість професійних суджень", - заявила представник парламентської більшості Саломе Курасбедіані на екстреному брифінгу в офісі "Грузинської мрії".

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За її словами, висновок комісії складається з бездоказових аргументів та грубих спотворень фактів.

У той же час грузинські ЗМІ зауважують, що перша реакція на рішення Венеціанки йшла не від перших осіб правлячої партії. Саломе Курасбедіані до цього не була медійною персоною.


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