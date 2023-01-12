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Новини / Війна / Суспільство

Новини минулої доби. Дайджест

23:23, 12 січ 2023
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Короткі новини дають змогу бачити загальну картину дня. А подробиці завжди можна знайти.

*ДТЕК відновлює роботу Трифонівської СЕС на деокупованій Херсонщині. Росіяни пошкодили 20% сонячних панелей

*Верховна Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу

*Понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому житлі, у «Дії» зареєстровано більше 316 000 заявок на компенсацію – Кубраков

*Рада дозволила сплачувати електронними грошима податки та комуналку, зміни набудуть чинності після війни

*Продажі Volkswagen впали до 11-річного мінімуму через нестачу чипів

*Засновники Twitter зареєструвались на Mastodon. До неї тікає все більше користувачів соцмережі Маска

*«Я не крав кошти». Бенкман-Фрід пояснив крах FTX кризою на криптовалютному ринку

*У Франції перевіряють ріелторів Ривʼєри на дотримання санкції проти російських бізнесменів

Джерело: Forbes Ukraine


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