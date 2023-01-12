Новини минулої доби. Дайджест

Короткі новини дають змогу бачити загальну картину дня. А подробиці завжди можна знайти.
*ДТЕК відновлює роботу Трифонівської СЕС на деокупованій Херсонщині. Росіяни пошкодили 20% сонячних панелей
*Верховна Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу
*Понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому житлі, у «Дії» зареєстровано більше 316 000 заявок на компенсацію – Кубраков
*Рада дозволила сплачувати електронними грошима податки та комуналку, зміни набудуть чинності після війни
*Продажі Volkswagen впали до 11-річного мінімуму через нестачу чипів
*Засновники Twitter зареєструвались на Mastodon. До неї тікає все більше користувачів соцмережі Маска
*«Я не крав кошти». Бенкман-Фрід пояснив крах FTX кризою на криптовалютному ринку
*У Франції перевіряють ріелторів Ривʼєри на дотримання санкції проти російських бізнесменів
Джерело: Forbes Ukraine