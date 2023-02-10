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Роскомнагляд вигадав для Путіна сімсот знущальних найменувань
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Війна / Росія

Роскомнагляд вигадав для Путіна сімсот знущальних найменувань

23:10, 10 лют 2023
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Роскомнагляд вигадав для Путіна сімсот знущальних найменувань

Тепер всі, хто хоче гостро висловитись на адресу російського президента, можуть не заморочуватися: їм допоміг Роскомнадзор. Він зробив список аж з семисот знущальних найменувань, якими не можна називати Путіна. Але ж ви розумієте ..

"Медіазона" виявила в архіві Роскомнагляду, який видобули білоруські "Кіберпартизани", слова, якими не можна називати президента Росії Володимира Путіна. У списку їх понад сімсот.

Згідно з поясненням до добірки, вживання цих слів Роскомнагляд вважає порушенням лише за згадки президента, зокрема – у підписі до фото Путіна.

З документа випливає, що Путіна не можна згадувати в контексті педофілії: наприклад, називати "перекрученою" та "аматором діточок". Також Путіна не варто пов'язувати із сексом – у цей розділ чомусь також потрапили слова "вибори", "термін" та "мітинги".

Найбільша частина – лайливі та нецензурні слова. Крім очевидно обсценных – "тупорилий", "засрун" і "чмир", у цьому переліку є слова "КДБ", "цар" та "корупція".

Розслідувальний проект Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода "Система" виявив в отриманому архіві Роскомнагляду класифікатор "графічних сутностей" - опис картинок для автоматичного визначення образ президента. Серед них – Путін в образі краба, молі та Гітлера, а також "президент у сміттєвому баку".

У російському адміністративному кодексі є стаття про образу в інтернеті органів влади. Вона передбачає штраф до ста тисяч рублів.

Раніше стало відомо, що "Яндекс" вилучав з видачі зображення та відеоролики за участю Путіна, якщо їх шукали на запити, зокрема, "головний злодій", "бункерний дід", "плешивий", "коли він здохне" або з нецензурними словами .


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