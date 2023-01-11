Новини коротким рядком

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*«Нова пошта» відкрила у Варшаві перше вантажне відділення
*Жеваго вийшов під заставу в €1 млн. Йому заборонили покидати Францію
ЄС планує запровадити нові санкції проти Білорусі та Ірану через підтримку війни в Україні
*Дефіцит бюджету Росії зріс до рекордного рівня внаслідок вторгнення в Україну
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*Інфляція в Україні у 2022 році досягла 26,6% – Держстат
*Світовий банк попередив про глобальну рецесію та переглянув прогнози на 2023 рік
Джерело: Forbes Ukraine