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Війна / Суспільство / Новини

Новини коротким рядком

22:30, 11 січ 2023
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Новини коротким рядком дають змогу побачити картину в цілому. А подробиці можна знайти за бажанням. Довіряйте тільки надійним джерелам.

*США мають підтверджений і надійний план допомоги Україні на 2023 рік – Білий дім

*«Нова пошта» відкрила у Варшаві перше вантажне відділення

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*Дефіцит бюджету Росії зріс до рекордного рівня внаслідок вторгнення в Україну

*У Китаї не довіряють Путіну. Джерела FT кажуть, що Пекін не знав про вторгнення РФ в Україну

*Інфляція в Україні у 2022 році досягла 26,6% – Держстат

*Світовий банк попередив про глобальну рецесію та переглянув прогнози на 2023 рік

Джерело: Forbes Ukraine


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