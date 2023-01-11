Новини коротким рядком дають змогу побачити картину в цілому. А подробиці можна знайти за бажанням. Довіряйте тільки надійним джерелам.

*США мають підтверджений і надійний план допомоги Україні на 2023 рік – Білий дім

*«Нова пошта» відкрила у Варшаві перше вантажне відділення

*Жеваго вийшов під заставу в €1 млн. Йому заборонили покидати Францію

ЄС планує запровадити нові санкції проти Білорусі та Ірану через підтримку війни в Україні

*Дефіцит бюджету Росії зріс до рекордного рівня внаслідок вторгнення в Україну

*У Китаї не довіряють Путіну. Джерела FT кажуть, що Пекін не знав про вторгнення РФ в Україну

*Інфляція в Україні у 2022 році досягла 26,6% – Держстат

*Світовий банк попередив про глобальну рецесію та переглянув прогнози на 2023 рік

Джерело: Forbes Ukraine