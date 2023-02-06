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Війна / Суспільство

Рух "Жовта стрічка" - символ непохитності українців на окупованих територіях

22:37, 06 лют 2023
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Активісти руху "Жовта Стрічка" працюють на всій тимчасово окупованій території України. Своїми акціями на окупованих Росією українських територіях безстрашні українці нагадують окупантам, що їхнє перебування тут - тимчасове і обов'язково закінчиться.

Генічеськ, Нова Каховка, Скадовськ, Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта, Керч, Мелітополь, Енергодар, Токмак, Бердянськ, Дніпрорудне, Пологи, Донецьк, Луганськ та Маріуполь.

У всіх цих містах є наші активісти. За останній тиждень ми розклеїли близько 4000 плакатів, малювали графіті, спалювали рашиські пропагандистські матеріали, збирали інформацію про злочини рашистів та проводили різні акції протесту. 

Все більше і більше людей доєднується до нашого руху через чат-бот "РАЗОМ" , зараз ми можемо говорити про майже 5000 активістів. 

Дуже важливо підтримати наших людей, які щодня чинять опір рашиській владі, та які щодня нагадують окупантам, що 2023 рік - стане роком перемоги України. 

"Підтримати нас дуже просто - зробіть репост, розкажіть своїм друзям про нас!

Ми маємо бути "РАЗОМ"  - пишуть активісти "Жовтої стрічки" у Телеграм-каналі.



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