Рух "Жовта стрічка" - символ непохитності українців на окупованих територіях

Активісти руху "Жовта Стрічка" працюють на всій тимчасово окупованій території України. Своїми акціями на окупованих Росією українських територіях безстрашні українці нагадують окупантам, що їхнє перебування тут - тимчасове і обов'язково закінчиться.

Генічеськ, Нова Каховка, Скадовськ, Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта, Керч, Мелітополь, Енергодар, Токмак, Бердянськ, Дніпрорудне, Пологи, Донецьк, Луганськ та Маріуполь.

У всіх цих містах є наші активісти. За останній тиждень ми розклеїли близько 4000 плакатів, малювали графіті, спалювали рашиські пропагандистські матеріали, збирали інформацію про злочини рашистів та проводили різні акції протесту.

Все більше і більше людей доєднується до нашого руху через чат-бот "РАЗОМ" , зараз ми можемо говорити про майже 5000 активістів.

Дуже важливо підтримати наших людей, які щодня чинять опір рашиській владі, та які щодня нагадують окупантам, що 2023 рік - стане роком перемоги України.

"Підтримати нас дуже просто - зробіть репост, розкажіть своїм друзям про нас!

Ми маємо бути "РАЗОМ" - пишуть активісти "Жовтої стрічки" у Телеграм-каналі.



