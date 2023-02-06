Смертоносний землетрус у Туреччині – найбільша трагедія останніх десятиліть

Потужний землетрус стався на південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією. Сейсмічне явище магнітудою 7.4 – 7.8 балів за шкалою Ріхтера сталося на південному сході Туреччини, слабші землетруси амплітудою до 5.0 балів спостерігалися північ від Сирії.

Загальна кількість загиблих у двох країнах перевищила 3500 людей. Кількість підтверджених жертв землетрусу у Туреччині зросла до 2379 осіб, поранених – 14483.

Також стало відомо, що землетрус зруйнував 4758 будівель.

У Туреччині оголосили семиденну жалобу.

Геологічна служба США заявила, що центр землетрусу знаходився приблизно за 33 км від турецького міста Газіантепа. Його центр був на глибині 18 кілометрів.

Землетрус із такою магнітудою вважається найсильнішим у Туреччині за сотню років спостережень.

Туреччина, осередок сейсмічної активності, розташована на Анатолійській плиті, яка межує із двома великими розломами, оскільки вона точить північний схід Євразії. Північно-анатолійський розлом перетинає країну із заходу на схід, а Східно-анатолійський розлом проходить у південно-східному регіоні країни.

За матеріалами ЗМІ