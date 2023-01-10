Новини минулої доби. Дайджест

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*Росія ризикує провалитися як держава або розпастися до 2033 року – дослідження Atlantic Council
*Vodafone продає бізнес в Угорщині місцевій компанії й державі за $1,8 млрд. Угода зміцнить вплив Орбана – Reuters
*Кувейт направить до Європи впʼятеро більше дизельного палива, щоб замінити постачання з РФ – Bloomberg
*Повістки через «Дію» не приходитимуть. У Мінцифри прокоментували новий порядок взяття на військовий облік
*Ціна російської нафти Urals впала нижче $38 за барель
*Саміт Україна – ЄС відбудеться у Києві 3 лютого
*«Лукойл» домовився про продаж НПЗ на Сицилії. Раніше уряд Італії планував його націоналізувати
*Естонія першою з країн ЄС почала працювати над конфіскацією російських активів
Джерело: Forbes Ukraine