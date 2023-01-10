Латвійська столиця передала столиці України 10 комфортних автобусів

10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва.

Про хорошу новину розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", - сказав він.

В кінці квітня минулого року він, тоді віце-мер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці.

Джерело: Телеграм-канал Віталія Кличка