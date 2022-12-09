Новини минулої доби. Дайджест

Добірка коротких новин, які могли пройти повз вашої уваги.

*Бізнесу дозволять зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев

*НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% та підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків

*За місяць ЗСУ прийняли на озброєння сім зразків безпілотників українського виробництва – Резніков

*Бізнесмен Борис Кауфман вийшов із СІЗО під заставу в 129 млн грн

*Туреччина сподівається на газову знижку у 25% від Росії або відстрочення платежів – Bloomberg

*ЄС готує найбільшу реформу ПДВ з моменту запуску єдиного ринку, щоб позбутися мільярдної шахрайської схеми

*ВАКС заочно арештував ексголову НБУ Шевченка

*Єврокомісія пропонує включити в дев’ятий пакет санкцій проти РФ авіадвигуни, ноутбуки та жорсткі диски – Politico

Джерело: Forbes Ukraine