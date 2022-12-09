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Политика / Новости / Война / Власть и право

Новини минулої доби. Дайджест

01:54, 09 дек 2022
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Добірка коротких новин, які могли пройти повз вашої уваги.

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Джерело: Forbes Ukraine


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