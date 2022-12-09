Новини ранку 9.12.22 Дайджест

Військові новини ви можете прочитати на офіційних сайтах. Але щохвилини надходить нова інформація звідусіль.

*У ніч на 9 грудня війська РФ з "Градів" та важкої артилерії обстріляли три громади Нікопольщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

*Росія може перекидати нову військову техніку на територію Запорізької атомної електростанції в тому числі для того, щоб спростувати чутки про виведення російських військ із території ЗАЕС.

*В Ірані під час придушення протестів іранські силовики стріляли у жінок з рушниці в обличчя, груди та геніталії. Про це пише The Guardian з посиланням на інтерв’ю з медиками по всій країні.

*Сполучені Штати направлять Україні допомогу у боротьбі з безпілотниками та протиповітряною обороною на суму 275 мільйонів доларів.