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Подробиці змови у Німеччині: спроба повернення Другого рейху

22:27, 08 дек 2022
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Ми уже повідомляли про розкриту у Німеччині змову проти влади. Але тут з'явилися подробиці.

Це була найбільша операція в історії ФРН. У Німеччині розкрили мережу змовників, які хотіли повалити владу та повернути Другий рейх.

7 грудня в різних землях Німеччини було затримано щонайменше 25 осіб з імовірної мережі, яку підозрюють у підготовці держперевороту та збройного нападу на німецькі органи влади, включаючи захоплення Бундестагу. Загалом у справі фігурують щонайменше 52 підозрювані.

🔻Хто входив до їхньої мережі

Центральна фігура змови - 71-річний Генріх Ройсс, спадкоємець княжого роду із сучасної Тюрингії. Значну частину угруповання складали колишні військовослужбовці елітних підрозділів Німеччини,х ексдепутатка Бундестагу від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD).

🔻Що планували змовники

Мета угруповання - повалення нинішнього конституційного ладу Федеративної Республіки Німеччина та створення держави за зразком Німецького рейху 1871 року. Для цього члени угруповання планували, серед іншого, штурмувати будівлю Бундестагу, спробувати розпалити громадянський конфлікт усередині Німеччини, атакувати об'єкти енергопостачання та повалити федеральний уряд, щоб потім захопити владу.

🔻Росія має причетність і тут?

Детальних даних про можливу причетність Росії до змови поки немає. Проте Bild повідомляє, що серед затриманих за підозрою у пособництві був громадянин Росії (німецька преса пише його як Vitalia B., ймовірно Віталій Б.).

🔻Перші оцінки розкритої в Німеччині змови

 Політичний колумніст впливової німецької газети FAZ Яспер фон Альтенбокум саркастично зазначає, що навіть представники Російської Федерації, з якими нібито контактував «Генріх XIII», ймовірно, були б вражені розмахом того, що планували змовники. Він припускає, що за мережею давно стежили німецькі правоохоронні органи і авантюрним планам був досить рано нанесений «серйозний удар».

Джерело: НВ


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