Через польських протестувальників українські фури поїдуть залізницею

Укрзалізниця запустила тестовий поїзд із 23 українськими вантажівками, які мають заїхати в Україну залізничним шляхом в обхід блокади польських протестувальників автомобільного шляху на кордоні. Так Україна сподівається вирішити проблему з експортом продукції, що виникла через блокаду шляхів.

Укрзалізниця сформувала перший тестовий поїзд з українськими вантажівками, які будуть перевезені в Україну залізничним шляхом через блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками. Про це сказав директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, передає УНН.

У мережі поширюється відео поїзда, який завантажений фурами. Імовірно, це українські фури, які будуть перевезені через кордон залізничним шляхом. Таким чином українські експортери намагаються розв'язати проблему з перетином українсько-польського кордону, який блокується польськими перевізниками.

Те, що Укрзалізниця справді запустила тестовий поїзд із котрейлерними платформами для того, щоб фури могли перетнути кордон, підтвердив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, який повідомив на зустрічі з агроекспортерами в четвер.

Ткачов уточнив, що польські митники наразі проводять огляд завантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда, свою затримку пояснюють необхідністю узгодити габарити вантажів і наявність у фурах палива,

"Зараз у нас стоїть завантажений поїзд на переході з Хрубешувом. У нас уже є завантажені 23 контрейлерні вагони з фурами", - сказав Ткачов.

За його словами, зараз українська та польська сторони узгоджують технічні питання, і найближчим часом поїзд мають пропустити. Після проїзду першого тестового поїзда, подібні запустять у масовому порядку.

Страйк польських перевізників на кордоні триває з 6 листопада. Вони обмежили рух вантажного транспорту через українсько-польський кордон, заблокувавши найбільші пункти пропуску, зокрема "Корчова-Краковець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин", а згодом було заблоковано пункти пропуску "Медика - Шегині" та Краковець-Корчова.