В Україні близько 67 тисяч дітей втратили батьків через війну

Внаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків, однак більшість з них взяли до себе родичі. Повними сиротами є близько 5,5 тисячі дітей.
Про це в інтерв’ю розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
За її словами, наразі в України триває реформа переходу з інтернатної системи утримання дітей на сімейні будинки. Однією з переваг останньої, на думку Жолнович, є фінансова складова.
На дитину, яка виховується в інтернаті, витрачається більше коштів, зокрема з обласних бюджетів. За утримання дітей в сімейних будинках сплачує держава.
Вона додала, що в Україні планують спростити процедуру всиновлення дитини, зокрема, впровадити можливість подати заявку на усиновлення через застосунок "Дія".
Втім вона додала, що "послуга усиновлення не може бути абсолютно простою".
І ще така проблема – всі, хто звертається, хочуть маленьких і здорових дітей. Однак таких дуже мало", – пояснила свої слова очільниця міністерства.
Нагадаємо, в Україні найбільше чекають на усиновлення діти віком 10-12 років.
Джерело: Українська правда