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В Україні близько 67 тисяч дітей втратили батьків через війну

22:53, 27 вер 2023
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Внаслідок повномасштабної війни близько 67 тисяч дітей втратили батьків, однак більшість з них взяли до себе родичі. Повними сиротами є близько 5,5 тисячі дітей. 

Про це в інтерв’ю  розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, наразі в України триває реформа переходу з інтернатної системи утримання дітей на сімейні будинки. Однією з переваг останньої, на думку Жолнович, є фінансова складова. 

На дитину, яка виховується в інтернаті, витрачається більше коштів, зокрема з обласних бюджетів. За утримання дітей в сімейних будинках сплачує держава. 

 "Ми виплачуємо 2,5 прожиткові мінімуми на кожну здорову дитину і 3,5 – на кожну з інвалідністю, якщо вона виховується у прийомній родині. У ту ж родину йде пенсія по втраті годувальника, соціальні стипендії тощо", – зазначила міністерка. 

Вона додала, що в Україні планують спростити процедуру всиновлення дитини, зокрема, впровадити можливість подати заявку на усиновлення через застосунок "Дія".

"Коли це буде "Дія", ми бачитимемо усіх претендентів, які хочуть усиновити дітей, і зможемо їх супроводжувати, а також всіх дітей, що на обліку. Це має спростити обмін даними, і, думаю, процедура буде набагато простіше", – зазначила Жолнович. 

Втім вона додала, що "послуга усиновлення не може бути абсолютно простою".

"Коли кажуть "я хочу собі дитину" – це поганий підхід. Ця дитина травмована, вона жила в інституції, і у неї втрачені деякі навички соціалізації, з нею буде непросто. Тому перед усиновленням треба пройти навчання і бути психологічно готовим.
І ще така проблема – всі, хто звертається, хочуть маленьких і здорових дітей. Однак таких дуже мало", – пояснила свої слова очільниця міністерства. 

Нагадаємо, в Україні найбільше чекають на усиновлення діти віком 10-12 років. 

Джерело: Українська правда


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