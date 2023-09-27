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Война / Общество / Главные новости

В Украине около 67 тысяч детей потеряли родителей из-за войны

22:53, 27 сен 2023
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Вследствие полномасштабной войны около 67 тысяч детей потеряли родителей, однако большинство из них взяли к себе родственники. Полными сиротами являются около 5,5 тысячи детей. 

Об этом в интервью рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, сейчас в Украине продолжается реформа перехода с интернатной системы содержания детей на семейные дома. Одним из преимуществ последней, по мнению Жолнович, является финансовая составляющая. 

На ребенка, который воспитывается в интернате, тратится больше средств, в том числе из областных бюджетов. За содержание детей в семейных домах платит государство. 

 "Мы выплачиваем 2,5 прожиточных минимума на каждого здорового ребенка и 3,5 - на каждого с инвалидностью, если он воспитывается в приемной семье. В ту же семью идет пенсия по потере кормильца, социальные стипендии и т.д.", - отметила министр. 

Она добавила, что в Украине планируют упростить процедуру усыновления ребенка, в частности, внедрить возможность подать заявку на усыновление через приложение "Дія".

"Когда это будет "Дія", мы будем видеть всех претендентов, которые хотят усыновить детей, и сможем их сопровождать, а также всех детей, которые на учете. Это должно упростить обмен данными, и, думаю, процедура будет гораздо проще", - отметила Жолнович. 

Впрочем, она добавила, что "услуга усыновления не может быть абсолютно простой".

"Когда говорят "я хочу себе ребенка" - это плохой подход. Этот ребенок травмирован, он жил в институции, и у него утрачены некоторые навыки социализации, с ним будет непросто. Поэтому перед усыновлением надо пройти обучение и быть психологически готовым.
И еще такая проблема - все, кто обращается, хотят маленьких и здоровых детей. Однако таких очень мало", - пояснила свои слова руководительница министерства. 

Напомним, в Украине больше всего ждут усыновления дети в возрасте 10-12 лет. 

Источник: Украинская правда


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