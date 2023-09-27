Россияне разрушили в Одессе объекты, охраняемые ЮНЕСКО

Во время российской ракетной и дроновой атаки на Одессу в ночь на 25 сентября повреждения получили девять памятников архитектуры, которые в частности находятся под охраной ЮНЕСКО.
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.
В результате ударов повреждения получили следующие объекты культурного наследия:
Воронцовский дворец (1824-1829), пер. Воронцовский, 2;
Дом Марини, Ашкинази (кон. XIX в.), бульвар Приморский, 3;
Дом Серато и Верани (1824-1826), бульвар Приморский, 4;
Дом доходный Лерхе (1823-1826), бульвар Приморский, 5;
Дом Зонтага (1826-1827, 1850), бульвар Приморский, 6
Дом Завадовского (1830), бульвар Приморский, 8;
Дворец (объем фасадного здания) (1829-1830), бульвар Приморский, 9;
Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская" (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморский, 11;
Дом Золотарева, Масса (1820-е, 1872), бульвар Приморский, 12.
Напомним, в ночь на 25 сентября российские оккупационные войска атаковали Одессу ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Существенным разрушениям подвергся одесский морской вокзал и отель, который находился рядом. Также в результате взрывной волны пострадала одна женщина, а под завалами нашли тела двух человек.
Источник: ZN,UA