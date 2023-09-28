Кабмин разрешил сохранять за ребенком место в детском саду в случае длительного отсутствия

Кабинет министров внес изменения в Положение о заведении дошкольного образования и позволил в случае временного отсутствия ребенка из-за переезда сохранить место в учреждении дошкольного образования.
Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Он также проинформировал, что в случае потери связи с родителями или другими законными представителями ребенка, который не посещает заведение дошкольного образования в течение двух месяцев, такого ребенка приказом руководителя государственного учреждения дошкольного образования переводят в состав отдельной разновозрастной группы до окончания или отмены военного положения. На освободившиеся места в группах, функционирующих в соответствии с количеством переведенных детей в состав отдельной разновозрастной группы приказом руководителя учреждения дошкольного образования зачисляются дети в порядке очередности поступления заявлений о зачислении.
Источник: Укринформ