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Война / Общество / Повседневная жизнь

Кабмин разрешил сохранять за ребенком место в детском саду в случае длительного отсутствия

17:31, 28 сен 2023
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Кабинет министров внес изменения в Положение о заведении дошкольного образования и позволил в случае временного отсутствия ребенка из-за переезда сохранить место в учреждении дошкольного образования.

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. 

"Внесены изменения в Положение о заведении дошкольного образования. Установлено, что в условиях военного положения в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования для временно отсутствующих детей могут создаваться отдельные разновозрастные группы с целью сохранения места получения дошкольного образования. Воспитанники, которые были вынуждены изменить задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) и/или оставить предыдущее место получения дошкольного образования, в условиях военного положения по заявлению одного из родителей или другого законного представителя ребенка переводятся на период их отсутствия в состав отдельной разновозрастной группы государственных (коммунальных) учреждений дошкольного образования", - отметил Мельничук.

Он также проинформировал, что в случае потери связи с родителями или другими законными представителями ребенка, который не посещает заведение дошкольного образования в течение двух месяцев, такого ребенка приказом руководителя государственного учреждения дошкольного образования переводят в состав отдельной разновозрастной группы до окончания или отмены военного положения. На освободившиеся места в группах, функционирующих в соответствии с количеством переведенных детей в состав отдельной разновозрастной группы приказом руководителя учреждения дошкольного образования зачисляются дети в порядке очередности поступления заявлений о зачислении.

Источник: Укринформ


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