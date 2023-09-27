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Війна / Росія / Одеса

Росіяни зруйнували в Одесі об'єкти, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО

23:09, 27 вер 2023
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Під час російської ракетної та дронової атаки на Одесу в ніч проти 25 вересня пошкодження отримали дев’ять пам'яток архітектури, які зокрема знаходяться під охороною ЮНЕСКО.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали такі об’єкти культурної спадщини:

Воронцовський палац (1824-1829), пров. Воронцовський, 2;
Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.), бульвар Приморський, 3;
Будинок Серато і Верані (1824-1826), бульвар Приморський, 4;
Будинок прибутковий Лерхе (1823-1826), бульвар Приморський, 5;
Будинок Зонтага (1826-1827, 1850), бульвар Приморський, 6
Будинок Завадовського (1830), бульвар Приморський, 8;
Палац (об’єм фасадної будівлі) (1829-1830), бульвар Приморський, 9;
Палац Лопухіна, Раллі, готель «Лондонський» (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморський, 11;
Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872), бульвар Приморський, 12.

 «Всі ці будівлі є пам’ятками архітектури національного значення. У приміщеннях вибуховими хвилями пошкоджені або розбиті вікна. Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов’язково відповідатиме за все заподіяне», - зазначили у МКІП.

 Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські окупаційні війська атакували Одесу ракетами і безпілотними літальними апаратами. Суттєвих руйнувань зазнав одеський морський вокзал та готель, який знаходився поруч. Також внаслідок вибухової хвилі постраждала одна жінка, а під завалами знайшли тіла двох людей.

Джерело: ZN,UA


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