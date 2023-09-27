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Война / Германия / Образ жизни

Почти половина украинских беженцев намерена остаться в Германии

22:19, 27 сен 2023
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Около 40% украинцев с временной защитой в Германии намерены вернуться в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса миграционной платформы EWL.

Так, вернуться в Украину в близкой или далекой перспективе планируют 39% украинских беженцев в Германии.

Минимум на год остаться в Германии хотят 35% наших соотечественников, а навсегда - 9%.

Еще до окончания войны готовы вернуться 18% респондентов.

Не определились с планами 22% украинцев.

Отметим, количество украинских беженцев в Польше уменьшается, тогда как в Германии - растет.

По данным ООН, Германия опередила Польшу по количеству беженцев из Украины. Так, летом текущего года в Германии находилось 1 млн 69,7 тыс. украинцев, тогда как в Польше - 992,7 тыс. Почти половина беженцев из Украины решили переехать в Германию из-за более высоких социальных выплат.

Источник: РБК-Украина


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