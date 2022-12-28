Новини минулої доби. Дайджест

Новини, які не варто пропускати - вони показують наш навколишній світ.
*Великі банки Волл-стріт отримали $1 трлн прибутку за десятиліття – Bloomberg
*Уряд планує дозволити громадянам, що отримали бронювання від призову, виїжджати у закордонні відрядження
*Дефіцит потужності в енергосистемі скоротився, до всіх областей доведені ліміти споживання – «Укренерго»
*У Мінекономіки визначили «опорні мережі», які мають працювати навіть за повного блекауту
*В Україні арештували залізну руду російського олігарха Усманова майже на 2 млрд грн
*СБУ заявила, що відбила сотні кібератак на українські ТЕЦ та обленерго з початку року. 30 з них могли стати катастрофічними
*Кабмін призначив незалежних членів наглядової ради ПриватБанку
*Новорічні свята пройдуть без аварійних відключень, якщо не буде обстрілів – Шмигаль
*Путін заборонив постачати нафту покупцям, які приєдналися до запровадження стелі цін
Джерело: Forbes Ukraine