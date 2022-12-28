Новини минулої доби. Дайджест

Новини, які не варто пропускати - вони показують наш навколишній світ.

*Великі банки Волл-стріт отримали $1 трлн прибутку за десятиліття – Bloomberg

*Уряд планує дозволити громадянам, що отримали бронювання від призову, виїжджати у закордонні відрядження

*Дефіцит потужності в енергосистемі скоротився, до всіх областей доведені ліміти споживання – «Укренерго»

*У Мінекономіки визначили «опорні мережі», які мають працювати навіть за повного блекауту

*В Україні арештували залізну руду російського олігарха Усманова майже на 2 млрд грн

*СБУ заявила, що відбила сотні кібератак на українські ТЕЦ та обленерго з початку року. 30 з них могли стати катастрофічними

*Кабмін призначив незалежних членів наглядової ради ПриватБанку

*Новорічні свята пройдуть без аварійних відключень, якщо не буде обстрілів – Шмигаль

*Путін заборонив постачати нафту покупцям, які приєдналися до запровадження стелі цін

Джерело: Forbes Ukraine