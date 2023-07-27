"Поддержать"
Тренды:
Новости
Международная федерация фехтования упразднила дисквалификацию Харлан
Новости короткой строкой. Дайджест
Во Франции впервые за сто лет разрешат купаться в реке Сене возле Парижа
В НБУ впервые с начала вторжения снизили учетную ставку и прогнозируют рост реального ВВП
Рада приняла в первом чтении возобновление электронного декларирования
В Херсонской области разминированные территории засеяли арбузами - надеются на урожай
Вечером 26 июля над Украиной ПВО уничтожила 26 российских крылатых ракет
В Изюме почти год выходит местная газета – ее восстановили сразу после освобождения
Сериал про "Ингулец" не получит бюджетных денег - общественное возмущение сделало свое дело
В Украине из-за войны уничтожены 30% медоносных территорий и пчелиных роев
Татьяна Малахова. Короткая память украинцев
В Одессе российские оккупанты повредили ракетами три музея в историческом центре города
Одессит выиграл 4 миллиона гривень в онлайн-казино и отдал их на нужды ВСУ
Украинские медики в абсолютном большинстве не покинули страну во время полномасштабной войны
Россия убила в Украине почти пятьсот детей
Все новости
Война / Власть и право / Главные новости

Рада приняла в первом чтении возобновление электронного декларирования

23:00, 27 июл 2023
2
Версия для печати

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о восстановлении электронного декларирования для чиновников. Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. Ранее к этому призвали страны-члены "Большой семерки".

Соответствующий законопроект №9534 поддержали за основу 299 депутатов. Его зарегистрировали в парламенте только накануне, 26 июля.

Это пока не окончательное решение. Чтобы законопроект вступил в силу, депутаты еще должны принять его во втором чтении (перед этим могут доработать), а потом отправить на подпись президенту.

О чем этот законопроект? Он предусматривает, что люди, которые в 2022-2023 годах не подали декларацию, должны это сделать не позднее чем за 90 календарных дней со дня вступления в силу закона.

Исключение есть для военнослужащих и их семей, а также для тех, кто находится на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий. Такие люди должны подать декларацию в течение 90 дней:

со дня определения даты завершения боевых действий или временной оккупации для территории, где находится человек;
со дня возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы;
со дня прекращения полномочий или перевода на должности, которые не предусматривают непосредственного участия в боевых действиях;
со дня прекращения или отмены военного положения

Депутаты отмечали, что этот законопроект также восстанавливает проведение спецпроверок, которые были приостановлены на время действия военного положения. В частности, для тех, кто был назначен без них. 

Также документ устанавливает, что на период до прекращения или отмены военного положения в госреестре декларации будут отображаться в открытом доступе, но без ряда данных: номера карточки налогоплательщика и паспорта, места жительства, ФИО всех других лиц, указанных в декларации, кроме субъекта декларирования и тому подобное.

Депутат Евгения Кравчук отмечала, что текст законопроекта согласован с партнерами и кредиторами Украины, в частности МВФ.

Напомним, в марте прошлого года, учитывая полномасштабное вторжение, представление деклараций любого вида сделали необязательным на время действия военного положения. После окончания войны у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока.

Несмотря на это Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) давало возможность подавать декларации и проверять на ошибки сведения, указанные в прошлогодней декларации.

Уже после деоккупации части захваченных территорий НАПК и общественные организации призвали власти восстановить обязательную подачу деклараций. Там объяснили, что только треть всех чиновников подали свои декларации еще за 2021 год, а в следующем году их может быть еще меньше.

НАПК и общественные организации предупреждали, что чиновники и депутаты влияют на использование сотен миллиардов гривен украинских налогоплательщиков и средств от партнеров Украины, а непредставление деклараций и отсутствие их проверки "максимально способствуют коррупции и злоупотреблениям".

Источник: Громадське


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще