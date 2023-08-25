Кабмин вводит электронный документооборот для военно-врачебных комиссий

Кабинет министров Украины принял решение о введении электронного документооборота в ходе и после прохождения военно-врачебных комиссий, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
Она объяснила, что с целью улучшения качества медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК и упрощения реализации постановлений комиссий, в частности, об оформлении отпусков или увольнениях, правительство утвердило Порядок обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки
Однако, ранее все документы по прохождению военно-врачебных комиссий, а также по отпускам для продолжения лечения или увольнения защитников передавались в бумажном виде. По словам Маляр, это значительно усложняло процессы и порождало "дополнительные нагрузки и неудобства" для военнослужащих.
Указанные органы будут иметь возможность отправлять и получать в электронной форме следующие документы:
- именные списки военных, лечащихся в учреждениях здравоохранения;
- постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки;
- справки об обстоятельствах травмы;
- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного пациента;
- рапорты военнослужащих о предоставлении отпуска для лечения или увольнения со службы по состоянию здоровья.
выдержки из приказов воинской части.
Она уточнила, что изменения проводят в рамках деятельности межправительственной рабочей группы по оптимизации ВВК, которая включает в себя представителей Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Вооруженных Сил Украины, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов и общественной организации "Принцип".
В июне сообщалось, что в Украине расширят сеть военно-врачебных комиссий. Правительство утвердило план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год. В Минобороны рассказывали, что может измениться для военнообязанных после оптимизации работы ВВК.
Источник: ZN,UA