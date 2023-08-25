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Кабмин вводит электронный документооборот для военно-врачебных комиссий
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Война / Армия / Закон и право

Кабмин вводит электронный документооборот для военно-врачебных комиссий

22:44, 25 авг 2023
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Кабинет министров Украины принял решение о введении электронного документооборота в ходе и после прохождения военно-врачебных комиссий, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Она объяснила, что с целью улучшения качества медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК и упрощения реализации постановлений комиссий, в частности, об оформлении отпусков или увольнениях, правительство утвердило Порядок обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки

Однако, ранее все документы по прохождению военно-врачебных комиссий, а также по отпускам для продолжения лечения или увольнения защитников передавались в бумажном виде. По словам Маляр, это значительно усложняло процессы и порождало "дополнительные нагрузки и неудобства" для военнослужащих.

 "Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого дает возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения обзора и реализации решений ВВК", – отметила заместитель главы Минобороны.

Указанные органы будут иметь возможность отправлять и получать в электронной форме следующие документы:

  • именные списки военных, лечащихся в учреждениях здравоохранения;
  • постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки;
  • справки об обстоятельствах травмы;
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного пациента;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении отпуска для лечения или увольнения со службы по состоянию здоровья.
    выдержки из приказов воинской части.
"Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение. Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы военно-врачебных комиссий", – добавила Маляр.

Она уточнила, что изменения проводят в рамках деятельности межправительственной рабочей группы по оптимизации ВВК, которая включает в себя представителей Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Вооруженных Сил Украины, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов и общественной организации "Принцип".

В июне сообщалось, что в Украине расширят сеть военно-врачебных комиссий. Правительство утвердило план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год. В Минобороны рассказывали, что может измениться для военнообязанных после оптимизации работы ВВК.

Источник: ZN,UA


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