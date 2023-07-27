В Херсонской области разминированные территории засеяли арбузами - надеются на урожай

Аграрии Херсонщины решили все же попытаться собрать урожай бахчевых: как только часть территории была разминирована, там сразу сеяли арбузы. Жаркое лето, надеемся, поможет херсонским фермерам.

Взрывотехники продолжают разминировать территорию Херсонской области, на данный момент разминировали уже 10% земель. Поэтому аграриям удалось засеять поля бахчевыми, сообщил представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников.

"Почти 66 тысяч гектаров разминировано - это только 10% от площади. У нас было еще примерно 100 тысяч гектаров незаминированных. Каждая громада 20-30 тысяч гектаров засеяла бахчевыми, засеяли не так, как хотелось бы. Но урожай будет немного позже", - отметил представитель Херсонской ОГА.

Группы разминирования Национальной гвардии в Херсонской и Сумской областях за неделю обследовали около 370 га сельскохозяйственных земель и обезвредили 253 взрывоопасных предметов. Работы также продолжаются в Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.

Международные партнеры выделят 244 млн долларов на нужды гуманитарного разминирования. Также до конца года в Украину поступят 10 машин для разминирования производства хорватской Dok ING и еще 10 машин от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 подрывных машин, индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов и тому подобное.

Источник: УНН