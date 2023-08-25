Нейрохирург из Днепра Андрей Сирко получил награду "Национальная легенда Украины"

Известный нейрохирург из Днепра Андрей Сирко награжден знаком отличия "Национальная легенда Украины".

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

С начала полномасштабной войны на счету заведующего центром церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова более 700 операций, сделанных раненым воинам ВСУ.

Андрей Сирко оперирует пациентов с тяжелыми проникающими ранениями черепа и головного мозга. Он лично спас жизнь не одной сотни украинских бойцов.

Напомним, что награда "Национальная легенда Украины" - благодарность гражданам за их самоотверженный труд на благо нашей страны.

Источник: Открытый