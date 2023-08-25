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Война / Здоровье / Власть

Нейрохирург из Днепра Андрей Сирко получил награду "Национальная легенда Украины"

23:08, 25 авг 2023
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Известный нейрохирург из Днепра Андрей Сирко награжден знаком отличия "Национальная легенда Украины". 

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

С начала полномасштабной войны на счету заведующего центром церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова более 700 операций, сделанных раненым воинам ВСУ.

Андрей Сирко оперирует пациентов с тяжелыми проникающими ранениями черепа и головного мозга. Он лично спас жизнь не одной сотни украинских бойцов. 

Напомним, что награда "Национальная легенда Украины" - благодарность гражданам за их самоотверженный труд на благо нашей страны.

Источник: Открытый


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