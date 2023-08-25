Можно ли вернуться с временно оккупированных или из России в Украину

Для каждого украинца, желающего вернуться в Украину с оккупированных территорий или из России, на сайте Министерства реинтеграции оккупированных территорий есть соответствующая информация. Вернуться можно, как с наличием документов, так и без них. Об этом в эфире 1+1 рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Информацию о том, как вернуться в Украину, можно найти на сайте Министерства реинтеграции оккупированных территорий или получить по телефону 15-48. В Украину можно заехать как через ВОТ, так и через белгородскую область, пункты пропуска Колотиловка – Покровка.

«На въезде в Краснополье (Сумская обл. – ред) у нас есть хаб уже с самого перехода. Это только на въезд работает, и только для граждан Украины. Граждане России не могут пересечь нашу границу», - рассказала Верещук.

По ее словам, въехать можно даже если нет документов или, если есть российский паспорт.

«Мы знаем, что оккупанты специально забирают документы, уничтожают их и выдают насильно российские паспорта. Если для того, чтобы выехать (из России или ВОТ – ред.) надо взять российский паспорт – берите и выезжайте», - отмечает министр.

Из Сум каждый день в 6:47 утра едет эвакуационный поезд в Киев или Харьков. Также налажены эвакуационные маршруты автобусами, добавляет она.

Для ВПЛ и тех, кто вернулся из плена существует возможность получить государственные ваучеры на переквалификацию. По этой программе можно получить до 26 840 грн.

«Люди выехали из промышленных районов, имели одну специальность. Теперь им надо переквалифицироваться, но нет денег, чтобы заплатить. Поэтому обращайтесь на сайт Минреинтеграции или на сайт Государственной службы занятости, там можно узнать о том, как получить ваучер», - рассказала Ирина Верещук.

Она добавила, что эта программа рассчитана, как для тех у кого есть высшее образование, так и для тех, у кого профессиональное предвысшее или профессионально–техническое образование. Для каждого, кто обратился за переквалификацией, будет «свой кейс-менеджер, который за руку сопроводит человека», говорит министр. Сейчас для обучения представлено 130 специальностей, самые популярные это психология и ІТ-сфера.

Источник: УНН