Можно ли вернуться с временно оккупированных или из России в Украину

Для каждого украинца, желающего вернуться в Украину с оккупированных территорий или из России, на сайте Министерства реинтеграции оккупированных территорий есть соответствующая информация. Вернуться можно, как с наличием документов, так и без них. Об этом в эфире 1+1 рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Информацию о том, как вернуться в Украину, можно найти на сайте Министерства реинтеграции оккупированных территорий или получить по телефону 15-48. В Украину можно заехать как через ВОТ, так и через белгородскую область, пункты пропуска Колотиловка – Покровка.
По ее словам, въехать можно даже если нет документов или, если есть российский паспорт.
Из Сум каждый день в 6:47 утра едет эвакуационный поезд в Киев или Харьков. Также налажены эвакуационные маршруты автобусами, добавляет она.
Для ВПЛ и тех, кто вернулся из плена существует возможность получить государственные ваучеры на переквалификацию. По этой программе можно получить до 26 840 грн.
Она добавила, что эта программа рассчитана, как для тех у кого есть высшее образование, так и для тех, у кого профессиональное предвысшее или профессионально–техническое образование. Для каждого, кто обратился за переквалификацией, будет «свой кейс-менеджер, который за руку сопроводит человека», говорит министр. Сейчас для обучения представлено 130 специальностей, самые популярные это психология и ІТ-сфера.
Источник: УНН