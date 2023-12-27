У Рівному виходили дитину, яка народилася з вагою 1110 грамів

У Рівненському перинатальному центрі виходили малюка, який народився передчасно на 31 тижні вагітності вагою 1100 грамів.

Про це повідомив у Фейсбуці Рівненський обласний перинатальний центр, передає Укрінформ.

«Свій перший Новий рік Авенір буде святкувати вдома. Бажаємо щасливої долі під мирним небом України», - йдеться в повідомленні.

У перинатальному центрі зазначили, вага хлопчика при народженні була 1100 грамів, а зріст - 39 сантиметрів.

Медики виходжували малюка 41 добу, з яких 15 днів він провів у реанімації новонароджених.

У середу, 27 грудня, малюка виписали додому. Тож Новий рік він разом з батьками святкуватиме вдома.



