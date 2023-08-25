Чи можна повернутися з тимчасово окупованих або з Росії до України

Для кожного українця, який бажає повернутись в Україну з окупованих територій або з Росії, на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій є відповідна інформація. Повернутись можна, як із наявністю документів, так і без них. Про це в ефірі 1+1 розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Інформацію про те, як повернутись до України, можна знайти на сайті Міністерства реінгтеграції окупованих територій або отримати за телефоном 15-48. До України можна заїхати як через ТОТ, так і через Білгородську область, пункти пропуску Колотилівка – Покровка.
За її словами, в’їхати можна навіть якщо нема документів або, якщо є російський паспорт.
«Ми знаємо, що окупанти спеціально забирають документи, знищують їх і видають насильно російські паспорти. Якщо для того, щоб виїхати (з Росії чи ТОТ – ред.) треба взяти російський паспорт – беріть і виїжджайте», - наголошує міністерка.
З Сум кожного дня о 6:47 ранку їде евакуаційний потяг до Києва або Харкова. Також налагоджені евакуаційні маршрути автобусами, додає вона.
Для ВПО і тих, хто повернувся з полону існує можливість отримати державні ваучери на перекваліфікацію. За цією програмою можна отримати до 26 840 грн.
Вона додала, що ця програма розрахована як і для тих у кого є вища освіта, так і для тих, у кого фахова передвища або професійно–технічна освіта. Для кожного, хто звернувся за перекваліфікацією, буде «свій кейс-менеджер, який за руку супроводить людину», каже міністр. Наразі для навчання представлено 130 спеціальностей, найпопулярніші це психологія і ІТ-сфера.
Джерело: УНН