"Підтримати"
Тренди:
Новини
Науковці розповіли, яким буде футбольний матч на Місяці
Скільки дітей народилося в Києві нинішнього року
Українка Ярослава Магучіх завоювала титул чемпіонки світу зі стрибків у висоту
Рейтинг сухих кормів для котів супер-преміум класу Україна 2023 PR
Імператорські пінгвіни в Антарктиді опинилися під загрозою через потепління
Уряд розширив перелік препаратів у списку основних лікарських засобів
Нейрохірург із Дніпра Андрій Сірко отримав нагороду “Національна легенда України”
Кабмін запроваджує електронний документообіг для військово-лікарських комісій
Чи можна повернутися з тимчасово окупованих або з Росії до України
Як підвищити ефективність рекламної кампанії: секрети маркетологів PR
Тетяна Малахова. День Незалежності -  день віри і надії
У столиці до школи піде майже довоєнна кількість першокласників
Віта Яковлєва. Харківські щоденники Війна подарувала мені моє місто...
Херсонські аграрії продовжують збирати врожай на деокупованих територіях
Невдовзі автомобіль можна буде купити через додаток "Дія"
Всі новини
Війна / Особистий досвід

Чи можна повернутися з тимчасово окупованих або з Росії до України

22:17, 25 сер 2023
9
Версія для друку

Для кожного українця, який бажає повернутись в Україну з окупованих територій або з Росії, на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій є відповідна інформація. Повернутись можна, як із наявністю документів, так і без них. Про це в ефірі 1+1 розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Інформацію про те, як повернутись до України, можна знайти на сайті Міністерства реінгтеграції окупованих територій або отримати за телефоном 15-48. До України можна заїхати як через ТОТ, так і через Білгородську область, пункти пропуску Колотилівка – Покровка.

«На в’їзді у Краснопілля (Сумська обл. – ред) у нас є хаб уже з самого переходу. Це тільки на в’їзд працює, і тільки для громадян України. Громадяни Росії не можуть перетнути наш кордон», - розповіла Верещук.

За її словами, в’їхати можна навіть якщо нема документів або, якщо є російський паспорт.

«Ми знаємо, що окупанти спеціально забирають документи, знищують їх і видають насильно російські паспорти. Якщо для того, щоб виїхати (з Росії чи ТОТ – ред.) треба взяти російський паспорт – беріть і виїжджайте», - наголошує міністерка.

З Сум кожного дня о 6:47 ранку їде евакуаційний потяг до Києва або Харкова. Також налагоджені евакуаційні маршрути автобусами, додає вона.

Для ВПО і тих, хто повернувся з полону існує можливість отримати державні ваучери на перекваліфікацію. За цією програмою можна отримати до 26 840 грн.

«Люди виїхали із промислових районів, мали один фах. Тепер їм треба перекваліфікуватись, але нема грошей, аби заплатити. Тому звертайтесь на сайт Мінреінтеграції або на сайт Державної служби зайнятості, там можна дізнатись про те, як отримати ваучер», - розповіла Ірина Верещук.

Вона додала, що ця програма розрахована як і для тих у кого є вища освіта, так і для тих, у кого фахова передвища або професійно–технічна освіта. Для кожного, хто звернувся за перекваліфікацією, буде «свій кейс-менеджер, який за руку супроводить людину», каже міністр. Наразі для навчання представлено 130 спеціальностей, найпопулярніші це психологія і ІТ-сфера.

Джерело:  УНН


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще