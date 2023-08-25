Чи можна повернутися з тимчасово окупованих або з Росії до України

Для кожного українця, який бажає повернутись в Україну з окупованих територій або з Росії, на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій є відповідна інформація. Повернутись можна, як із наявністю документів, так і без них. Про це в ефірі 1+1 розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Інформацію про те, як повернутись до України, можна знайти на сайті Міністерства реінгтеграції окупованих територій або отримати за телефоном 15-48. До України можна заїхати як через ТОТ, так і через Білгородську область, пункти пропуску Колотилівка – Покровка.

«На в’їзді у Краснопілля (Сумська обл. – ред) у нас є хаб уже з самого переходу. Це тільки на в’їзд працює, і тільки для громадян України. Громадяни Росії не можуть перетнути наш кордон», - розповіла Верещук.

За її словами, в’їхати можна навіть якщо нема документів або, якщо є російський паспорт.

«Ми знаємо, що окупанти спеціально забирають документи, знищують їх і видають насильно російські паспорти. Якщо для того, щоб виїхати (з Росії чи ТОТ – ред.) треба взяти російський паспорт – беріть і виїжджайте», - наголошує міністерка.

З Сум кожного дня о 6:47 ранку їде евакуаційний потяг до Києва або Харкова. Також налагоджені евакуаційні маршрути автобусами, додає вона.

Для ВПО і тих, хто повернувся з полону існує можливість отримати державні ваучери на перекваліфікацію. За цією програмою можна отримати до 26 840 грн.

«Люди виїхали із промислових районів, мали один фах. Тепер їм треба перекваліфікуватись, але нема грошей, аби заплатити. Тому звертайтесь на сайт Мінреінтеграції або на сайт Державної служби зайнятості, там можна дізнатись про те, як отримати ваучер», - розповіла Ірина Верещук.

Вона додала, що ця програма розрахована як і для тих у кого є вища освіта, так і для тих, у кого фахова передвища або професійно–технічна освіта. Для кожного, хто звернувся за перекваліфікацією, буде «свій кейс-менеджер, який за руку супроводить людину», каже міністр. Наразі для навчання представлено 130 спеціальностей, найпопулярніші це психологія і ІТ-сфера.

Джерело: УНН