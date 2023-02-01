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ВАКС не знайшов нічого злочинного у великій премії Коболєва

20:26, 01 лют 2023
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ВАКС визнав необґрунтованою підозру Коболєву у справі про преміювання

Про це повідомив адвокат Олексій Носов.

Він зазначив, що відповідно до постанови про відмову в обранні запобіжного заходу суд не встановив жодних ризиків перешкоджання кримінальному провадженню — всі перераховані прокурором ризики нівелюються добровільним поверненням Коболєва в Україну.

Також ВАКС встановив, що Наглядова рада свідомо ухвалила рішення про преміювання і не зазнавала тиску з боку чиновника. 

Також зазначається, що за п’ять років слідства у справі членів наглядової ради, у тому числі її голову, допитано не було.

Джерело: Цензор. НЕТ


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