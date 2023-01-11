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Що відбувається у Соледарі - не читайте російські джерела інформації

02:36, 11 січ 2023
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Сьогоднішня ніч матиме величезні наслідки: від того, як вона пройде, може залежати вся ситуація у Соледарі. Там зараз відбуваються дуже важкі бої.

Окупанти змінили тактику: вони штурмують місто невеликими  групами, які змінюють одна одну: "вагнерівці", які, здебільшого складають російські війська у Соледарі, не рахуються з втратами, буквально йдучи по трупах своїх же товаришів. У них є тільки одна ціль: взяти Соледар, показавши Кремлю свою високу боєздатність.

Але, незважаючи на те, що вони раз за разом повідомляють, що вже захопили Соледар і навіть знімають відео на фоні місцевих адмінустанов, зараз місто є однією величезною "сірою зоною". Саме так сказав в короткому інтерв'ю CNN один з українських бійців. Бої йдуть за кожен будинок, за кожний клаптик землі, які весь час переходять з рук в руки. Тому можна встигнути сфотографуватись, а через хвилину вже бути далеко від того місця, ураженого вогнем.

Українські воїни не можуть уповні застосовувати артилерію саме тому. що "вагнерівці" йдуть на штурм невеликими групами, але наші воїни вмотивовані, сконцентровані і готові обороняти місто до останнього.

Журналіст Юрій Бутусов, який знаходиться на цій ділянці фронту, написав у Телеграмі:

"Наше командування приділяє значну увагу цьому району. З кожним підрозділом у командування ЗСУ, НГУ, ДПСУ в цьому районі є зв'язок, це головне для управління і для взаємодії. Не у всіх і не все виходить добре, але про проблеми будемо говорити пізніше. Зараз важливо, що у нас є значні сили, і усі можливості діяти адекватно обстановці".

Російські окупанти розмістили у соцмережах фотографії "з шахт Соледару". Ті, хто бував у цьому місті і соляних шахтах, добре знає, що  соляні шахти знаходяться на глибині 300 метрів, і стіна за спиною "вагнерівців" аж ніяк не може бути соляною. Єдине місце, де могло бути зроблене це фото, - гіпсові розробки, які є на околицях Соледару (деякі з них під контролем росіян).

Соледар знаходиться на перетині важливих трас, тому так важливо його захопити, щоб відтяти Україну від шляхів постачання, обійшовши Бахмут з півночі. Але намагання взяти це невелике місто видається вже дійсно маніакальним - це схоже на те, коли у 2014 росіяни зробили ставку на Слов'янськ, вважаючи його головним містом Донбасу. 

Також ЗСУ закликає не вірити вкидам: росіяни намагаються запевнити українців. що місто повністю оточене і контролюється ними. Але це не так, хоча бої дуже важкі. Треба розуміти, що Пригожин фабрикує більшість зведень з Соледару, видаючи бажане за дійсне. Єдине, що є справжнім: це абсолютне нехтування життям своїх підлеглих - до них у російського керівництва немає ніякого жалю.

А наші воїни, ціною надзвичайних зусиль та героїзму, професійно виконують свою важку роботу. Ми віримо у їхню перемогу!

InfoKava


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