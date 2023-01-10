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У засіданні Контактної групи "Рамштайн" візьмуть участь близько 50 країн

23:24, 10 січ 2023
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Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», заплановане в другій половині січня, як очікується, пройде за участі глав оборонних відомств близько 50 країн під головуванням США.

Про це повідомив під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер.

«Міністр (Ллойд Остін – ред.) з нетерпінням чекає зустрічі з главами оборонних відомств із приблизно 50 країн, які входять до цієї важливої групи», - зауважив представник Міноборони США.

Він уточнив, що під час зустрічі головуватимуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Райдер також підкреслив, що ця контактна група «відіграла важливу роль у визначенні, синхронізації та забезпеченні військового потенціалу, необхідного українцям для захисту своєї Батьківщини від російської агресії».

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Міноборони ФРН, засідання Контактної групи з питань оборони України заплановане на 20 січня. Зустріч проходитиме на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Джерело: Укрінформ


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