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Новини / Війна / Суспільство

Новости прошедших суток. Дайджест

02:40, 30 гру 2022
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Кроме главной новости – очередной массированной ракетной атаки россиян на Украину (по данным военных – почти 70 ракет), в мире происходили разные события.

 *Exxon Mobil подает в суд на ЕС из-за нового налога на сверхприбыль нефтяных компаний

 *В Twitter произошел глобальный сбой, через несколько часов работу возобновили

 *Россия выпустила по Украине 69 крылатых ракет, 54 из них сбили силы ПВО - Залужный

 *В ЕС обсуждают всплеск COVID в Китае: Италия вводит тестирование авиапассажиров и требует мер для всего блока

 *Русские обстрелы привели к перебоям с интернетом. Хуже всего было в Сумах, Одессе и Львовской области

 *Украинцы задонатили 10,6 млрд грн из-за «банков» monobank с начала полномасштабной войны

 *«Укрэнерго» получит грант на €70 млн от Нидерландов на закупку энергетического оборудования

 *«Аватар: Путь воды» заработал $1 млрд всего через две недели в прокате

 Источник: Forbes Ukraine


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