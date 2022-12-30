Новости прошедших суток. Дайджест

Кроме главной новости – очередной массированной ракетной атаки россиян на Украину (по данным военных – почти 70 ракет), в мире происходили разные события.

*Exxon Mobil подает в суд на ЕС из-за нового налога на сверхприбыль нефтяных компаний

*В Twitter произошел глобальный сбой, через несколько часов работу возобновили

*Россия выпустила по Украине 69 крылатых ракет, 54 из них сбили силы ПВО - Залужный

*В ЕС обсуждают всплеск COVID в Китае: Италия вводит тестирование авиапассажиров и требует мер для всего блока

*Русские обстрелы привели к перебоям с интернетом. Хуже всего было в Сумах, Одессе и Львовской области

*Украинцы задонатили 10,6 млрд грн из-за «банков» monobank с начала полномасштабной войны

*«Укрэнерго» получит грант на €70 млн от Нидерландов на закупку энергетического оборудования

*«Аватар: Путь воды» заработал $1 млрд всего через две недели в прокате

Источник: Forbes Ukraine