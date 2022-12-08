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Технологии / Культура / Музыка

Українці оберуть представника країни на Євробаченні через Дію

17:22, 08 дек 2022
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Вперше в історії Євробачення українці зможуть обрати представника від України в застосунку Дія. Прозоро і у кілька кліків. 

Про це розповів глава Мінцифри Федоров.

"Цього року активно цифровізуємо традиції Євробачення. Маємо класні результати. У травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися Євробачення в Дії. А вже в жовтні пів мільйона громадян обрали трійку журі Нацвідбору в застосунку. 

 Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі.

Попри наміри росії залякати та знищити все українське, ми активно розиваємо і цифровізуємо культурну сферу. Адже культура — фундамент сталого громадянського суспільства," - підкреслив Федоров.

Джерело:Федоров, Мінцифри


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