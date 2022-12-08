Україна вже має безпілотники власної розробки і виробництва

Радник уряду України з питань оборони заявив, що безпілотники, які атакували російські аеродроми, "не є ні моделями Укроборонпрому, ні модифікованими радянськими, а скоріше спільною ініціативою уряду та приватного сектору, яка здатна "частіше" випускати нові розробки".

Також, за словами джерела, безпілотники використовували інерційні системи навігації для наведення на цілі. "Хоча вони менш точні, ніж GPS, але вони не потребують супутникового з’єднання, тому їх неможливо заглушити. Це ускладнить їхнє перехоплення та пояснює, як їм вдалося пройти через російську ППО", - зазначає видання.

Водночас один з українських інженерів-розробників дронів для військових сказав FT, що безпілотники, які ймовірно використовувалися в останніх атаках, могли рухатися з швидкістю, близькою до швидкості звуку, а заміна оригінальної камери Ту-141 дозволила б помістити в корпус дрона "понад 50 кг вибухівки, можливо, навіть 100 кг".

"По суті, це була б дешева крилата ракета", - сказав він.

Джерело: Цензор. НЕТ