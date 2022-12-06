До України повернули 49 тіл полеглих воїнів

Продовжується робота щодо повернення в Україну тіл полеглих захисників. Жодне Ім'я не може бути пропущене у національному мартирологу

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників. Їхні тіла будуть достойно і з почестями віддані землі, а рідні зможуть попрощатися зі своїми загиблими близькими.

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників.

Сьогодні відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих.

«Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе для повернення тіл оборонців. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться тіла загиблих захисників. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників дуже важливо гідно попрощатися з ними» – наголосив Олег Котенко.

Працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21, Мінреінтеграції.

Джерело: Оперативний ЗСУ