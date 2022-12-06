Латвія позбавила російський "Дождь" ліцензії на мовлення

Російському телеканалу "Дождь" доведеться шукати собі прихисток в іншій країні - Латвія не пробачила "обмовки за Фрейдом".

В Латвії анулювали ліцензію російському телеканалу «Дождь». Рішення було ухвалене у звʼязку з загрозою національній безпеці та громадському порядку, зазначив голова NEPLP Івар Аболіньш.

Нагадаємо, "Дождь" потрапив у гучний скандал після того, як телеведучий Коростильов бідкався у ефірі стосовно російських "мальчиків", яких погано екипірують, і яким потрібна допомога.

За вислів на підтримку окупантів перепросило керівництво "Дождя", яке, втім, вважає, що це просто обмовка. Але латвійці вирішили, що справедливо буде, якщо росіяни будуть видавати свої обмовки деінде.