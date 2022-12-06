Німецький автор книги з програмування відмовив російським видавцям через війну

Відомий програміст вважає, що не можна бути осторонь, коли йде війна

Німецький автор відмовився продавати права на переклад своєї книги російському видавництву.

Ніколаї Йосуттіс, автор книги з програмування C++20 – The Complete Guide, на прохання російського видавництва про переклад висунув умову – розмістити в книзі посвяту українському народу:

"Народу України, і всім дітям, жінкам, чоловікам та солдатам, що загинули у страшній війні, розв’язаній російським диктатором".

У видавництві заявили, що "турбуються про IT, а не про політику" на що автор відмовив у продажу прав.

Також Йосуттіс пообіцяв передати права на книгу Україні безкоштовно.

Джерело: НВ