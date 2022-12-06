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Война / IT и медиа / Книги

Німецький автор книги з програмування відмовив російським видавцям через війну

17:53, 06 дек 2022
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Відомий програміст вважає, що не можна бути осторонь, коли йде війна 

Німецький автор відмовився продавати права на переклад своєї книги російському видавництву.

Ніколаї Йосуттіс, автор книги з програмування C++20 – The Complete Guide, на прохання російського видавництва про переклад висунув умову – розмістити в книзі посвяту українському народу:

"Народу України, і всім дітям, жінкам, чоловікам та солдатам, що загинули у страшній війні, розв’язаній російським диктатором". 

У видавництві заявили, що "турбуються про IT, а не про політику" на що автор відмовив у продажу прав.

Також Йосуттіс пообіцяв передати права на книгу Україні безкоштовно.

Джерело: НВ


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