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Пілоту, який врятував Вінницю від російської ракети, присвоєно звання Героя України

11:25, 08 дек 2022
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Пілоту Karaya, який відвів Вінницю від ракетного удару, присвоєно звання Героя України

Вадиму Ворошилову, пілоту Повітряних Сил ЗСУ присвоєно звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка».

12 жовтня "Karaya" знищив 5 іранських дронів над Вінничиною та через пошкодження літака катапультувався, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу, котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", - написав льотчик пізніше в Instagram.

Джерело: Ukraine NOW


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