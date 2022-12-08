Новини минулої доби. Дайджест

Нагадуємо вам про новини минулої доби, які могли пройти повз вашу увагу.

*Європейська технологічна галузь цьогоріч втратила $400 млрд ринкової вартості

*Український експорт IT-послуг з початку року перевищив $6 млрд. Показники падають другий місяць поспіль

*У Конгресі США схвалили додаткову військову допомогу Україні на $800 млн

*Зеленський став людиною року за версією журналу Time

*Україна може отримати із фонду НАТО понад $3 млрд, які призначалися Афганістану – Politico

*ВАКС відправив у СІЗО бізнесмена Кауфмана із альтернативою застави у 129 млн грн

*Ощадбанк виграв міжнародний арбітраж про стягнення з Росії $1,1 млрд за активи в Криму

*Банки, телеканали та експорт. Єврокомісія запропонувала девʼятий пакет санкцій проти Росії

Джерело: Forbes Ukraine