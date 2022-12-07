Кабмін дозволив використовувати електронні водійські права

Невдовзі водії авто зможуть користуватися електронними водійськими правами.

Кабінет міністрів дозволив використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії» без пластикового аналога.

Тепер, коли людина отримує водійські посвідчення, вона може відмовитися від пластику і використовувати тільки цифрові документи.

Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії, тримати документ просто у смартфоні і забути про пластик.

Навіть під час оформлення водійського посвідчення ви можете обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

У Дії документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. До того ж, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, — це рішучий крок до міжнародної інтеграції Дії й використання застосунку за кордоном.

Застосунок працюватиме навіть без інтернету, за мінімального мобільного зв'язку.

Постанова набуває чинності 14 грудня.

Джерело: Мінцифри