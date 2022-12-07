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Европа / Война / Криминал

У Великій Британії адвокат подав позов проти терориста Прігожина на користь України

14:38, 07 дек 2022
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Україні допомагають не тільки зброєю. Закони і людський розум протистоять тероризмові.

Британський адвокат Джейсон МакК'ю розпочав процес у верховному суді Лондона проти Євгена Прігожина та ПВК "Вагнер". 

Йдеться про конфіскацію активів отієї банди з подальшою виплатою репарацій українцям, постраждалим від злочинів тероризму. Чому це важливий прецедент для України:

Мета процесу - стягнення не формальних, а відчутних репарацій для українців, постраждалих від російської агресії. Жертвами вважаються навіть громадяни, котрі вимушені були змінити місце проживання, втікаючи від окупантів. 

Фішка МакК'ю  полягає в креативності. Він збирається подати неймовірну кількість позовів у різні юрисдикції, які обиратимуться під відповідність конкретним кейсам. 

Ще одна з задач - доказати, що російська воєнна машина використовує тероризм як свій інструмент, за ті послуги сплачує Путін. «Бункерний» - одна з цілей цього судового переслідування. Пізніше, судові кейси розглядатимуться національними парламентами різних країн для визнання Росії державою - спонсором тероризму. 

Ініціатива  МакК'ю  важлива, оскільки вона не залежатиме від політичної кон'юнктури, волі національних урядів ЄС та США та їхніх потаємних переговорів з РФ. 

МакК'ю уже вигравав справи у Прігожина на користь  Bеllingсat. Також від імені жертв ІРА судився і виграв процес у диктатора Лівії Муаммара Каддафі, переслідував Лукашенка, звільняючи з білоруських тюрем політвʼязнів. Тепер він приїхав до Києва для збору доказової бази про терористичну діяльність "Вагнера" та особисто Прігожина. Загалом, у британця багато успішних та кейсів. 

Джерело: «Орестократія»


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