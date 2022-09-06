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Война / Потребрынок

Скільки закладів харчування закрилося в Україні під час війни

22:22, 06 сен 2022
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С начала войны в Украине закрылось около 7 тыс. ресторанов и кафе, открылись более 2 тыс. новых заведений, сообщила  соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова.

"Точной статистики нет, поскольку она пока просто не осуществляется, среди этих 7 тыс. - закрывшиеся заведения и те, о которых нет данных (на оккупированных территориях, в зонах обстрелов). Рынок уменьшился примерно на 25% по сравнению с февралем 2022 года года. В некоторых областях падение рынка составило более 50% (Харьковская, Николаевская, Запорожская, Луганская области), В Киевской, Одесской, Днепропетровской областях - падение до 30%", - сказала Насонова.

В то же время, по ее словам, в западных областях наблюдается положительная динамика. Во Львове и области количество ресторанов и кафе выросло примерно на 30%, в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях наблюдается рост примерно на 20%.

"К началу лета падение рынка было более значительным. Но с июня начали открываться рестораны в Киеве, а также в западных областях, в общей сложности более 2 тыс. заведений. Интенсивнее всего развивался ресторанный рынок во Львове - более 500 новых заведений в области с начала войны. Из всех мост на Западной Украине Львов оказался самым космополитическим и наполненным", - сказала Насонова.

По ее словам, среди летних открытий Львова были заведения "раскрученных" сетей: Bao Casual (владелец Тарас Середюк), "Последняя Баррикада" (Дмитрий Борисов), ряд франчайзинговых заведений.

В то же время эксперт отметила, что некорректно говорить о релокации ресторанов. "На самом деле тех, кто по-настоящему переместился, то есть тех, кто перевез оборудование, мебель и т.д.

По ее мнению, ресторанные инвесторы начали рассматривать города в Западной Украине как более выгодные для запуска нового бизнеса. Что касается экспансии за границу, то таких примеров пока еще немного. "Запланировано открытие "Черноморки", заведений Борисова, Сухомлина. Страны - Польша и Германия, но скорее Польша. Там больше украинцев, и менталитет поляков ближе к нашему", - сказала эксперт.

Созданная в 2021 году Национальная ресторанная ассоциация Украины (НРАУ) на май 2022 объединяет более 50 участников, 450 ресторанов и кафе.

Источник: Интерфакс-Украина


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