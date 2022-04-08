Маленький волонтерский улей в большом Днепре

Сейчас в каждом районе Днепра почти в каждой школе работают волонтерские штабы. Один из них базируется в общеобразовательной 131-й школе Левобережного района. Мы пришли в гости на одно из мероприятий для детей-переселенцев.

В волонтерском штабе говорят, что сосчитать численность команды трудно - каждый день приходят новые люди, кто-то помогает постоянно на месте, кто-то - по первому зову. Как, например, парень по имени Вадим – может через несколько минут организовать синтепон для подушек или найти пауэрбанк.

Все здесь очень застенчивы, не хотят называть свои фамилии. Руководит всеми процессами обычная женщина Наталья – мама и бабушка детей, которые учатся в этой школе. Бухгалтер по профессии, говорит, что не может назвать себя волонтером - "я здесь просто помогаю людям". Вместе с Натальей – Светлана, ее кума, также бухгалтер. Соседка Даша.

Прямо в холле школы плетут маскировочные сетки "мотальщицы шестого разряда" Елена, Ольга, Арлиция, Наталья – обычные женщины из Днепра и не только.

К примеру, Наталья приехала из Мариуполя три недели назад. Теперь вместе с сыном Ярославом помогают волонтерскому центру с плетением сеток, фасовкой гуманитарки, организации детских мероприятий.

Мероприятия для детей организуют обычные днепряне и педагоги внешкольных организаций. Мастер-класс по росписи имбирных коврижек устроила кондитер Юлия Граник. А творческие занятия раз в неделю в этой школе организует команда педагогов из детско-юношеского киноцентра "Веснянка". В другие дни недели двенадцать учителей "Веснянки" устраивают праздники для детей в других учебных заведениях разных районов города.

Руководитель коллектива Медина Джелавовна говорит, что идея отвлечь детей от ужасов войны пришла спонтанно и очень быстро получила поддержку от коллег и волонтеров. Этот проект они назвали #Нашидетивсюда, а еще ведут творческий флешмоб под названием#Чувствовойны, где дети-переселенцы изображают в разных видах творчества свои чувства в военное время.

Все материалы для занятий детей организаторы покупают за свой счет или получают от волонтеров. Волонтеры – тоже обычные, не публичные люди. Например, Masha Zlat организовала сбор денег среди американцев и украинцев в Facebook, а на эти средства уже здесь, в Днепре, покупают продукты питания и средства первой необходимости, раздавая их переселенцам в школе. Вещи, обувь и постельное белье приносят люди, живущие рядом с учебным заведением. Даже уже три раза приходил в школу барбер Жером – делал стрижки ребятам и мужчинам из семей вынужденных переселенцев. Администрация школы быстро реагирует на потребности волонтерского центра и поддерживает по возможности. Также в школе многие дети-старшеклассники помогают взрослым.

На мероприятия для детей приходят не только дети, но и родители. "Очень приятно видеть улыбки и слышать детский смех вместо взрывов", говорят они. Безграничная благодарность команде волонтерского центра и организаторов мероприятий переполняет гостей. Остается надеяться, что Днепр обойдет судьбу городов, откуда приехали эти дети и взрослые, и им уже никогда не придется чувствовать на себе, что такое российская агрессия.

Светлана Чернухина, Мариуполь-Днепр

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