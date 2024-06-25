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Нерухомість / За кордоном

Великий виграш згубив гравця казино

16:21, 25 чер 2024
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У готелі Marina Bay Sands у Сінгапурі чоловік помер після виграшу $4 мільйони. Про це повідомляє Lokmat Times.

За наявною інформацією, переможець настільки розхвилювався від радості, що у нього сталася зупинка серця. Очевидці заявили, що чоловік, ім'я якого залишається невідомим, був у захваті та приголомшений, усвідомивши суму виграшу.

Співробітники казино та викликані медики намагалися негайно реанімувати чоловіка, але врятувати його не вдалося.

Питання про виплату виграшу залишається відкритим, оскільки чоловік помер за кілька секунд після того, як зірвав джекпот. Адвокат заявив, що виграш буде виплачено найближчим родичам переможця.

Джерело: Кореспондент


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