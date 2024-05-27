Як зробити ексклюзивну каву Бічерін по-Туринськи

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А це, про всяк випадок, рецепт! Збережіть та поділиться із друзями.

Час приготування - 5 хвилин, розчинний кофе середньої обжарки.

Інгредієнти:

дві чайні ложки кофе,

одна чайна ложка цукру,

50 гр жирних вершків,

100 мл кип'ятку,

одна чайна ложка какао.

Приготування:

у головній чашці змішуємо кофе, цукор і три чайні ложки кип'ятку,

у другій чашці розмішуємо какао із 50 мл кип'ятку,

в третій чашці збиваємо міксером вершки,



у першу чашку із кофе виливаємо какао, доливаємо увесь кип'яток, перемішуємо і зверху викладаємо збиті вершки.

Смачного!