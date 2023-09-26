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Суспільство / Арт та дизайн / Влада і право

В Києві відкрилася виставка дитячих малюнків проти домашнього насильства

22:21, 26 вер 2023
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У столичному ТРЦ Gulliver відкрилась виставка дитячих малюнків «Україна без домашнього насильства», ініційована  UNFPA – Фондом ООН у галузі народонаселення. 

На виставці представлені картини дітей віком від 10 до 17 років. Учасникам запропонували обрати одну з чотирьох тем для своїх картин: 

«Я проти образи»; 
«Щаслива родина проти зла»; 
«Любов перемагає страх»; 
«Магія рятує світ від жорстокості».

Домашнє насильство є найпоширенішим і найскладнішим для протидії. За інформацією ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів людей. У 2022 році до поліції та соціальних служб надійшло понад 250 тисяч звернень щодо домашнього насилля, у першому півріччі 2023 року статистика зросла ще на 40%.

«Це сухі цифри, якими апелюють дорослі – матеріалісти та скептики. А як бачать проблему домашнього насильства діти – ті, хто є більш вразливими, більш чутливими, творчі візіонери, які вірять в абсолютну справедливість?», – задається питанням автор фото.

Тому так важливо, аби ми побачили і усвідомили, наскільки важливою є проблема насильства, наскільки травматичною вона може стати для дітей – і змінювати світ на краще разом з ними.

Нагадаємо, президент Зеленський щойно підписав Закон №9185, згідно із яким за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Серед переліку, у який входить 140 статей, також і домашнє насильство. Тобто, за це каратимуть відтепер не тюремним ув'язненням, а наглядом без ізоляції, але з низкою зобов'язань.

Джерело: ZN,UA


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