Українські прапори над Говерлою - на честь Всесвітнього дня туризму

Сьогодні, 27 вересня -= Всесвітній день туризму. Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації в 1979 році.

У жовтні 1997 року Україна стала дійсним членом Всесвітньої туристської організації — головної міжнародної міжурядової організації у сфері подорожей і туризму, що є виконавчим органом ООН та займається активізацією та розвитком туризму, розробкою та впровадженням світової туристичної політики.

Українці люблять подорожувати. І не тільки у далекі краї, а й власною країною, бо вона прекрасна. І навіть війна не змінила бажання людей бачити чудові гори і полонини, тому що це - зовсім невеликий передих між тією щоденною роботою, яку проводять всі наші люди у ці важкі часи задля перемоги.

Група молоді з Бучі, Білої Церкви, Києва. Хмельницького, Тернополя напередодні Дня туризму відправилася у короткий похід Закарпаттям. Нелегкі переходи Чорногірським хребтом, величні й суворі гори, стрімкі вершини, сумовиті ліси і веселі галявини - вони пройшли за чотири дні десятки кілометрів. І Говерла - як символ України, де учасники походу підняли на вершині найцінніше - українські прапори.

Василь Мартиненко з Білої Церкви зробив для нас спеціальний фоторепортаж з Карпат.

Хочеться. щоб скоріше наша чудова країна повернулася до мирного життя, і туризм знову став звичним і безпечним. А поки що, повернувшись з походу, його учасники знову працюватимуть для перемоги України.

Фото: Василь Мартиненко, Біла Церква



