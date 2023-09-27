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Общество / Природа / Родной край

Украинские флаги над Говерлой – в честь Всемирного дня туризма

18:16, 27 сен 2023
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Сегодня, 27 сентября -= Всемирный день туризма. Праздник установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.

В октябре 1997 года Украина стала действительным членом Всемирной туристской организации - главной международной межправительственной организации в сфере путешествий и туризма, которая является исполнительным органом ООН и занимается активизацией и развитием туризма, разработкой и внедрением мировой туристической политики.

Украинцы любят путешествовать. И не только в дальние края, но и по собственной стране, потому что она прекрасна. И даже война не изменила желание людей видеть прекрасные горы и долины, потому что это - совсем небольшая передышка между той ежедневной работой, которую проводят все наши люди в эти тяжелые времена для победы.

Группа молодежи из Бучи, Белой Церкви, Киева. Хмельницкого, Тернополя накануне Дня туризма отправилась в короткий поход по Закарпатью. Нелегкие переходы по Черногорскому хребту, величественные суровые горы, стремительные вершины, унылые леса и веселые поляны - они прошли за четыре дня десятки километров. И Говерла - как символ Украины, где участники похода подняли на вершине самое ценное - украинские флаги.

Василий Мартыненко из Белой Церкви сделал для нас специальный фоторепортаж из Карпат. 

Хочется. чтобы поскорее наша замечательная страна вернулась к мирной жизни, и туризм снова стал привычным и безопасным. А пока что, вернувшись из похода, его участники снова будут работать для победы Украины.

      













 

Фото: Василий Мартыненко, Белая Церковь


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